200.000 Dollar-Pony: Dekadentes Geschenk bringt Kylie Jenner Kritik ein

Das weiße Pony, welches auf den Namen "Frozen" hört, soll eigens für Jenner aus den Niederlanden nach Los Angeles importiert worden sein. Vergangene Woche kam das Tier in den USA an, nun muss es sich angeblich in einem Stall unweit von Jenners 44-Millionen-Dollar Villa in Calabasas einer vierzehntägigen Quarantäne unterziehen - bevor es endgültig das Anwesen der "Kylie Cosmetics"-Gründerin und ihrer Familie beziehen kann. Insider behaupten gegenüber der Daily Mail, dass der Transport des Ponys alleine Kylie Jenner zusätzliche 7.000 bis 10.000 Dollar gekostet haben soll.