Österreichs Flag-Football-Frauen gehen auf Medaillen-Jagd

Am 7. August starten in Chengdu , China die World Games 2025 . Es ist die bedeutendste Multi-Sport-Veranstaltung für nicht-olympische Sportarten. Am Dienstagvormittag gab die Bundes-Sportorganisation Sport-Austria auf einer Presskonferenz im Haus des Sports einen Ausblick auf die anstehenden Spiele.

Mansbart darf sich, nach einem enttäuschenden vierten Platz bei den Spielen vor drei Jahren in Birmingham, gute Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Seit 2007 eroberte das Team in zwölf internationalen Bewerben zehn Mal eine Medaille, darunter mehrmals Gold in Europa sowie Silber und Bronze bei Weltmeisterschaften. Nach Birmingham wurde der Trainerstab umgestellt. Robert Riedl ist seit letztem Jahr Head Coach des Ladies Teams. In der Weltrangliste liegt Österreich auf Rang vier.