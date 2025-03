Abschied von George Foreman: Vom Vorstadt-Kriminellen bis zum Pastor

Foreman war, als er sich im Football als Tackler versucht hatte, von einem Boxtrainer entdeckt und zum Übersiedeln in den Ring überredet worden. Schon zwei Jahre später wurde er 1968 in Mexiko Olympiasieger . Und bald danach auch Profi-Champion. Den aufregendsten Kampf, bei dem weltweit die meisten Menschen vor Schwarz-Weiß-Fernsehern saßen, verlor er. Als ihn 1974 in Zaires Hauptstadt Kinshasa der vor ihm tänzelnde Muhammad Ali konditionell zermürbte und in Runde acht K.o. schlug.

Noch mit 42 stellte sich Foreman im Battle of Ages dem 14 Jahre jüngeren Evander Holyfield . Foreman verlor im April 91 in Atlantic City nach Punkten, gewann aber noch mehr Sympathien. Jene des Vor-Ort-Augenzeugen Toni Fritsch waren ihm ohnehin sicher.

Fritsch war stets stolz , wenn ihn Foreman in Wien besuchte. Und oft überrascht. So ließ George in einem Ringstraßenhotel beim Warten auf den Lift die Kabine passieren, obwohl in der nur eine junge Dame stand und man sich wegen einer ORF-Sendung mit Sigi Bergmann und Ex-Europameister Josef „Jo Tiger“ Pachler im Terminstress befand. „Fahre, wenn du prominent bist, nie mit einer fremden Frau allein in einem Aufzug“, riet der erfahrene Gottesmann, augenzwinkernd darauf anspielend, dass überall ein schlitzohriger Anwalt auf die Idee kommen könnte ...