WM der Tischfußballer: Gold für Österreichs "Wuzzel-Wunderkind"

Was die WM so speziell macht, ist der Tisch-Wechsel: Da in verschiedenen Ländern verschiedene Marken mit gewissen Eigenheiten üblich sind, darf jedes Team einen „Heimtisch“ wählen, auf dem jeder zweiter Satz gespielt wird. Burmetler/Mosser – sie setzen auf „Garlando“ aus Italien – mussten zwei Mal in den fünften Entscheidungssatz, in dem sogar nach jeweils zwei Toren gewechselt wird.

Finaler "Auswärtssieg"

Im Finale wurde die französische Paarung Ilana Robin/Adam Tourmente klar 3:1 besiegt. Nach einem „Auswärtssieg“ in einem Satz auf dem ungewohnten Tisch des französischen Herstellers „Bonzini“.