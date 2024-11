Vom Wuzzeln zum Tischfußball - ein Wirtshaussport wird erwachsen

„In fünf Jahren, allerspätestens in zehn, sind wir eine anerkannte Sportart“, kündigt Wolfgang Breuer vom Verband TFBÖ an. Aktuell sind die Wuzzler bereits assoziiertes Mitglied bei Sport Austria und bekamen erstmals eine Förderung. „Deswegen kann ich halbtags für den Verband arbeiten. Sehr hilfreich ist auch unser Hauptsponsor ’philoro’, der einen begeisterten Tischfußballer als Chef hat“, erzählt der gelernte Optiker Breuer, der in St. Pölten auch noch Turnierorganisator ist.

Sportart? Tischfußball, in Österreich besser bekannt als „Wuzzeln“ und beliebt als lustiger Zeitvertreib untertags im Büro, abends im Wirtshaus oder bis spät in die Nacht im Lokal, erlebt gerade einen ähnlichen Aufstieg wie vor ein paar Jahren Darts.

Das treffende Verbandsmotto lautet „Easy to play, hard to win“ . Ein Jahr lang, schätzt Breuer, müsste mit einem Experten trainiert werden, um aus einem Wirtshaus-Wuzzler einen Turnier-Teilnehmer zu machen.

Was im Wirtshaus ebenfalls nicht zu sehen ist, heißt „pinnen“ – oder auf österreichisch „einzwicken“ : Dabei wird der Mittelstürmer auf den Ball gedrückt, die Hand auf der Stange bis zum Handgelenk nach unten gerollt – damit die Rotation maximiert wird – und dann mit viel Schwung abgezogen. Der Ball beschleunigt dadurch so stark, dass der Schuss mit freiem Auge kaum wahrgenommen werden kann.

Der im Wirtshaus beliebte „Trash Talk“ ist freilich verboten . Gesprochen werden darf nur in (maximal) zwei Time-outs pro Satz und zwischen den Ballwechseln. Ansonsten ist ein Klaps auf den Hintern Stefan Burmetlers durch seine wesentlich ältere Partnerin Melissa schon der Höhepunkt an Emotion.

Es ist nämlich so, dass weltweit kein Spieler vorne und hinten gleich gut spielt. Nicht einmal bei den Kirchbergern, die im Herren-Bewerb die Champions League gewonnen haben. Trotzdem wechselt Stefan auf dem Weg zu Gold im Mixed-Bewerb mit seiner Partnerin Melissa Mosser – einer Defensivspezialistin – öfters kurz den Platz: „Da gehts auch um Psychologie und Strategien. Es spielt sich ja so viel im Kopf ab.“

Außerdem überwacht der Schiedsrichter, ob eh nicht am Tisch gerüttelt wird – das wäre ein schweres Foul.

Der Tisch ist überhaupt ein eigenes Kapitel. Es gibt fünf führende Anbieter, in St. Pölten wird – so wie meistens in Österreich – auf der italienischen Marke „Garlando“ gespielt. Weil die Tisch-Unterschiede, etwa beim Tempo, so groß sind wie Tennis auf Sand oder Rasen, darf bei der WM 2025 in Saragossa jedes Team eine Marke auswählen. Nach jedem Satz wird der Tisch gewechselt. Und in einem Entscheidungssatz wird sogar nach jedem Tor der Nebentisch aufgesucht.

Es besteht kein Zweifel: Die Wuzzler wollen ernsthafte Sportler sein und sind als Tischfußballer auf dem besten Weg dorthin.