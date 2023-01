Zwei Monate nach Horrorsturz: Bescheidene Wünsche von Max Franz

Das sei jedes Mal mit großen Schmerzen danach verbunden gewesen, erzählte Franz. Seitdem arbeitet der 33-Jährige daheim im Tennengau an seinem Comeback, er sitzt schon am Zimmer-Rad. Vorerst muss er aber erst wieder gehen lernen.

Ende Jänner rückt Franz ins Rehazentrum nach Tobelbad ein. "Man hat mir gesagt, dass es zwei Monate dauern wird, bis ich wieder gehen kann. Ich will es in einem schaffen." Franz will es aber auch zurück in den Skisport schaffen. "Wie weit es dann geht, muss man sehen. Aber du musst dir Ziele setzen und diese verfolgen. Du darfst nicht nachgeben." Es sei nicht schön, wenn man gezwungen werde, aufzuhören. "Wenn man selber entscheiden kann, dass es genug ist, dann ist das das Schönste, was einem als Sportler passieren kann."