Warum Ski-Akrobatin Lara Wolf auf Nummer sicher geht

Der KURIER begleitet Lara Wolf auf dem Weg zu den Olympischen Spielen und liefert regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Ski-Freestylerin.

Der erste Wettkampf im Winter ist traditionell mit Vorsicht zu genießen. Überhaupt dann, wenn der Weltcupauftakt auch noch auf heimischem Schnee über die Bühne geht und der Fokus ganz ein anderer ist als bei einem Bewerb im fernen China.

„Das macht mich schon sehr nervös“, gesteht Lara Wolf vor dem Slopestyle-Weltcup am Wochenende am Stubaier Gletscher.