Die Stars streiken: Kein Skeleton-Weltcup auf der Pfuschbahn in Igls

Die Posse um den völlig missglückten Umbau des Eiskanals in Igls ist um ein Kapitel reicher: Nachdem schon die Kunstbahnrodler die Bahn für unbefahrbar befunden haben, streiken nun auch die Skeletonpiloten. Der Weltcup am Wochenende in Igls kann deshalb nicht stattfinden.

30:21 dagegen Die Weltcup-Athleten hatten sich mit einem Votum von 30:21 gegen den Bewerb ausgesprochen, da die Bahn unzureichend präpariert sei - und damit zu gefährlich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/STEFANO RELLANDINI / STEFANO RELLANDINI Lokalmatador Samuel Maier hat heuer kein Heimrennen