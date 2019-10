Weihnachten wird für die Skistars heuer zum "Eiligen Abend"

So reisen die Abfahrer am 17.Dezember nach Gröden, um dort erst die Trainings und dann den Super-G (20.12.) und die klassische Abfahrt auf der Saslong (21.12.) zu bestreiten. Für jene Athleten, die sich auch im Gesamtweltcup Chancen ausrechnen, geht es weiter über das Grödnerjoch zum Riesentorlauf-Klassiker nach Alta Badia (22.12.). Dort steht dann am 23.Dezember am frühen Abend auch noch ein Parallel-Bewerb auf dem Programm.