Warum Schnee von gestern auch (Kunst)Schnee von morgen ist

Girardelli war in Gröden in allen drei Trainingsläufen der Konkurrenz um die Ohren gebraust. Am Renntag aber wartete man auf den Topfavoriten vorm Startzelt oben am Ciampinoi vergeblich. Aus Protest dagegen, dass man ihm die (in Gröden selten vorteilhafte) Startnummer 1 zugeteilt hatte, reiste Marc ab. Vor einem Abfahrtsrennen, in dem ein gewisser Armin Assinger Stunden später mit Nummer 31 sensationeller Zweiter werden sollte.

Marc Girardelli heute: „Ich habe in derselben Saison trotzdem den Abfahrtsweltcup gewonnen.“ Das war im März 1989 gewesen. Zur gleichen Zeit, zu der Marcel Hirscher in Salzburg das Licht der Welt erblickt hatte.

Auch Slalomgenie Hirscher schrieb in Gröden nie Renngeschichte. Marcel hob sich seine Riesenform stets für den Riesenslalom auf der nördlichen Seite des Grödner Jochs auf. Für Alta Badia, wo die österreichischen Erwartungen in der Saison 1 nach Hirscher am heutigen vierten Adventsonntag in der alpinen Basisdisziplin alles andere als riesig sind.

Trotz des vielen Neuschnees wird in Alta Badia auf Kunstschnee gecarvt. Ohne Weiß aus der Düse wäre der Weltcup längst undenkbar.