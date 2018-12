Vor Saalbach: "Im Riesentorlauf haben wir eine Lücke"

Zu den beiden Weltcuprennen der alpinen Ski-Herren in Saalbach-Hinterglemm werden insgesamt 12.000 Zuschauer erwartet, damit wäre man auch ausverkauft. Für den Slalom am Donnerstag ist man mit 6.000 bereits so gut wie voll, für den Riesentorlauf am Mittwoch waren Dienstagnachmittag auch schon 4.500 Karten an den Mann und die Frau gebracht.

Die Dominanz von Marcel Hirscher kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Riesentorlauf im Moment die schwächste Disziplin der österreichischen Skiherren ist. Das wird schon beim Blick auf die Startliste deutlich: Abgesehen von Seriensieger Hirscher und Manuel Feller, der zuletzt in Alta Badia als Vierter aufzeigte, scheint kein Österreicher unter den ersten 20 auf. „Im Riesentorlauf haben wir eine Lücke“, weiß ÖSV-Sportchef Hans Pum.