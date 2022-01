Tournee: Jan Hörl in der Qualifikation am Bergisel Zweiter

Mit Daniel Huber auf Rang vier landete in der Qualifikation ein weiterer ÖSV-Adler im Spitzenfeld. Insgesamt schafften neun Österreicher den Sprung unter die Top 50 und in den Hauptbewerb.

Aus der nationalen Gruppe qualifizierten sich Thomas Lackner (21.), Clemens Aigner (45.) und Stefan Rainer (49.). Michael Hayböck musste sich bei seinem Weltcupcomeback nach einer Bandscheiben-Operation mit Rang 51 begnügen.

Kraft weiter auf Formsuche

Nicht nach Wunsch lief es am Bergisel für Stefan Kraft, dem die Verunsicherung deutlich anzumerken ist. Nachdem er in Garmisch-Partenkirchen in der Qualifikation gescheitert war, kam er auf der Heimschanze in Innsbruck nur mit Ach und Krach weiter. 114 Meter reichten für Rang 42. "Ich bin ganz und gar nicht zufrieden", gestand der dreifache Weltmeister. "Bei mir ist es ein schmaler Grat, ob es funktioniert, oder nicht."