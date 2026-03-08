Wintersport

Das Viertelfinale findet erneut ohne Vienna Capitals statt

Die Wiener verloren das Entscheidungsspiel gegen Fehervar 0:1 und verpassen zum dritten Mal in Folge das Viertelfinale.
Peter Karlik
08.03.2026, 20:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Abschied nehmen heißt es für die Capitals

Die Saison der Vienna Capitals ist zu Ende. Die Wiener verloren das dritte Spiel der Pre-Play-offs gegen Fehervar mit 0:1 und sind nach dem 5:1 und  dem 3:7 an den Ungarn 1:2 gescheitert. Somit geht das Viertelfinale der ICE Hockey League wie schon in den vergangenen beiden Jahren ohne Wiener Beteiligung über die Bühne.  

Darum geht es im Konflikt zwischen Liga und Eishockey-Verband

Nach der Entscheidung am Sonntag wurde das Viertelfinale, das bereits am Dienstag beginnt, ermittelt. Dort trifft Grunddurchgangssieger  Graz auf Villach (8.), der KAC (2.) auf Fehervar (10.), Salzburg (3.) auf Pustertal (5.) und HCB Südtirol (4.) auf Laibach (6.).

Nummer eins bei den Zuschauern: Wie die Capitals den Rekord knacken

Die Wiener gerieten am Sonntag gegen Fehervar schon in der 6. Minute in Rückstand, hatten viele gute Chancen, konnten aber Goalie Reijola nicht bezwingen. Auch nicht am Ende bei 2:40 Minuten mit vollem Risiko ohne Tormann Cowley. 

Sportdirektor  Christian Dolezal sagte enttäuscht: „Ich bin für das Sportliche verantwortlich. Am Ende des Tages sind wir dort, wo wir im Vorjahr waren und keinen Schritt weiter. Wir haben alles probiert, aber leider ist das Schwarze nicht ins Rote reingegangen.“

kurier.at  | 

Kommentare