Das Viertelfinale findet erneut ohne Vienna Capitals statt

Die Saison der Vienna Capitals ist zu Ende. Die Wiener verloren das dritte Spiel der Pre-Play-offs gegen Fehervar mit 0:1 und sind nach dem 5:1 und dem 3:7 an den Ungarn 1:2 gescheitert. Somit geht das Viertelfinale der ICE Hockey League wie schon in den vergangenen beiden Jahren ohne Wiener Beteiligung über die Bühne.

Nach der Entscheidung am Sonntag wurde das Viertelfinale, das bereits am Dienstag beginnt, ermittelt. Dort trifft Grunddurchgangssieger Graz auf Villach (8.), der KAC (2.) auf Fehervar (10.), Salzburg (3.) auf Pustertal (5.) und HCB Südtirol (4.) auf Laibach (6.).

Die Wiener gerieten am Sonntag gegen Fehervar schon in der 6. Minute in Rückstand, hatten viele gute Chancen, konnten aber Goalie Reijola nicht bezwingen. Auch nicht am Ende bei 2:40 Minuten mit vollem Risiko ohne Tormann Cowley.

Sportdirektor Christian Dolezal sagte enttäuscht: „Ich bin für das Sportliche verantwortlich. Am Ende des Tages sind wir dort, wo wir im Vorjahr waren und keinen Schritt weiter. Wir haben alles probiert, aber leider ist das Schwarze nicht ins Rote reingegangen.“