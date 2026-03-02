Die Vienna Capitals holen vor dem Play-off noch einmal Verstärkung
Vor dem ersten Spiel der Vienna Capitals in den Pre-Play-offs der ICE Hockey League gegen Fehervar (Mittwoch, 19.15) schlugen die Wiener noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Von den ausgeschiedenen Pioneers Vorarlberg kommen Kapitän Kevin Macierzynski und Ramon Schnetzer.
Die Verträge der beiden endeten mit der Saison bei den Pioneers. Zumindest von Schnetzer ist laut KURIER-Informationen bekannt, dass er länger in Wien bleiben wird, wo er auch eine Wohnung besitzt und zum Teil aufgewachsen ist.
Das wichtige Tor für Österreich
Der Teamstürmer hatte im Mai Anteil an Österreichs historischem Viertelfinaleinzug bei der WM. Beim 5:2-Erfolg gegen Frankreich erzielte er das vorentscheidende 3:0 (16.).
„Ich wollte schon seit Längerem hier spielen, jetzt hat es endlich geklappt“, sagt Schnetzer. Macierzynski betonte: „Die Spiele gegen die Caps waren in dieser Saison immer heiß, in der STEFFL-Arena war die Stimmung stets super. Ich freue mich riesig auf die Spiele gegen Fehervar.“
Gespielt wird im Best-of-three-Modus am Mittwoch und Freitag. Wenn es dann 1:1 steht, fällt die Entscheidung am Sonntag in Wien.
