Capitals verlieren gegen Graz und feiern einen Sieg am Transfermarkt

Das Duell zwischen den Vienna Capitals und den Graz 99ers ging in den vier Partien klar an den Titelanwärter aus der Steiermark. Mittwochabend wirkte anfangs der erste Caps-Sieg möglich, doch der 2:0-Vorsprung war schnell verspielt. Am Ende siegte Graz 2:5.

Das Bully hatte der frühere Formel-1-Star Mika Häkkinen vorgenommen. Am Transfermarkt konnten die Wiener den Grazern allerdings eine Niederlage zufügen.

Wie der KURIER erfuhr, entschied sich Nick Bailen, einer der Grazer Top-Verteidiger, gegen eine Verlängerung und wird kommende Saison für die Capitals verteidigen. Mehr als 50 Scorerpunkte Der 36-jährige Amerikaner ist Offensiv-Verteidiger und kommt in dieser Saison auf mehr als 50 Scorerpunkte. Ende Dezember 2024 hatten ihn die Grazer von den Kölner Haien verpflichtet.

Bailen dürfte in den vergangenen Wochen mit Capitals-Kapitän Linden Vey Kontakt aufgenommen haben, den er aus der russischen KHL kennt. Offensichtlich hat ihm Vey den Arbeitsplatz in der Capitals-Verteidigung und die Lebensbedingungen für einen Legionär in Wien schmackhaft gemacht. Wiens sportlicher Leiter Christian Dolezal soll die Gunst der Stunde genutzt und den Vertrag schnell unter Dach und Fach gebracht haben.