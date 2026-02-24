US‑Hockey-Frauen schlagen Einladung von Trump aus

Das US-Eishockey-Nationalteam der Frauen hat nach dem Olympiasieg am vergangenen Donnerstag in Mailand eine Einladung von Präsident Donald Trump ausgeschlagen.

Begründet wurde die Absage wegen "akademischer und beruflicher Verpflichtungen". Zuvor war in Sozialen Netzwerken ein Video aus der Kabine der US-Männer nach deren Triumph gegen Kanada kursiert. Der per Handy zugeschaltete Trump gratulierte dem Team und lud es zur jährlichen Grundsatzrede im Kongress am Dienstag ein.