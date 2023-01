Trainings auf der Streif für Dienstag und Donnerstag geplant

Die beiden Trainings für die Ski-Weltcupabfahrten der Männer im Rahmen der Hahnenkammwoche in Kitzbühel sind für Dienstag und Donnerstag geplant. Jeweils 11.30 Uhr sind auch die Beginnzeiten der Rennen am Freitag (Kitzbühel-Abfahrt) und Samstag (Hahnenkamm-Abfahrt). Am Sonntag geht auf dem Ganslernhang der Slalom in Szene (10.30/13.30, jeweils live ORF 1).