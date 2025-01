Snowboard-Star Anna Gasser gewinnt am Kreischberg im Big-Air

Österreichs Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser durfte am Samstagabend feiern. Die Kärntnerin gewann beim Heim-Weltcup am Kreischberg in ihrer Spezial-Disziplin Big-Air.

Gasser startete im Finale mit einem „Cab Triple Cork 1260 mit Drunk-Driver-Grab“. Mit 93 Punkten übernahm sie gleich die Führung. Danach zeigte sie einen „Backside Double Cork 1080 Melon“ und stand bereits vor ihrem letzten Sprung als Siegerin fest. Zweite wurde die Japanerin Reira Iwabuchi.