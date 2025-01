Slalom in Flachau: ÖSV-Star Liensberger führt mit Riesenvorsprung

Liensbergers starker Auftritt im ersten Durchgang kommt nicht von ungefähr. Die Slalom-Weltmeisterin von 2021 war in dieser Saison in ihrer Paradedisziplin bereits zwei Mal auf dem Podest, der Weltcup in Flachau ist seit jeher eines ihrer Lieblingsrennen.

Erster Heimsieg seit 2011?

Liensberger könnte eine lange Durststrecke beenden. Seit 2011 (Marlies Schild) wartet Österreich auf einen Heimsieg in Flachau. Der letzte Weltcup-Erfolg der Vorarlbergerin ist auch schon fast drei Jahre her (12.März 2022 in Åre.)