Nach Anzug-Skandal: Norweger erhebt schwere Vorwürfe gegen die FIS

Skisprung-Olympiasieger Robert Johansson hat sein Schweigen nach dem Anzug-Skandal von Trondheim gebrochen und dem Weltverband (FIS) schwere Vorwürfe gemacht. Gemeinsam mit seinem Anwalt Nicolai Loland Dolva äußerte sich der Athlet in der norwegischen Lokalzeitung Gudbrandsdolen Dagningen über die Sperre, die auch ihn betraf, obwohl an seinem Anzug zunächst keine Manipulation festgestellt wurde.

„Wir haben das Gefühl, dass Robert suspendiert wurde, weil er Norweger ist“, sagte Dolva. Norwegens Springer seien von der FIS in diesem Fall „nicht als individuelle Athleten mit ihren rechtlichen Interessen und individuellen Ansprüchen behandelt“ worden, fügte der Anwalt an. Der Umgang vor allem mit Johansson sei „völlig beispiellos, im negativen Sinne“. Bei der WM in Trondheim hatten manipulierte Anzüge norwegischer Skispringer für einen Betrugsskandal gesorgt. Der WM-Gastgeber stattete die Anzüge mit einem laut Reglement verbotenen Band aus, das für mehr Stabilität nach dem Absprung sorgen soll. Die Anzüge wurden nach der WM vom Weltverband beschlagnahmt und sollen jetzt nach Angaben des Weltverbands einer erneuten technischen Untersuchung unterzogen werden.