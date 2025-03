Anzug-Skandal im Skispringen: FIS verkündet erste Ergebnisse

Nach dem Skandal um manipulierte Anzüge der norwegischen Skispringer hat der Weltverband (FIS) eingehende Untersuchungen eingeleitet, schon an diesem Mittwoch sollen erste Ergebnisse präsentiert werden. Währenddessen kündigte der norwegische Skiverband an, dass die Norweger um die zuletzt disqualifizierten Springer Marius Lindvik und Johann André Forfang am Donnerstag beim Weltcup am Holmenkollen in Oslo an den Start gehen.