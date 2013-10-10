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Rot-Weiß-Rot setzt auf Schwarz-Weiß: Der neue Look des Austria-Ski-Teams.

© APA/BARBARA GINDL

New Look
10/10/2013

Skistars als Models am Westbahnhof

Rot-Weiß-Rot setzt im Olympia-Winter auf Schwarz-Weiß.

von Josef Schmidt

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ÖSV-STARS PRÄSENTIEREN NEUE KOLLEKTION: FRANZ / SC

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ÖSV-STARS PRÄSENTIEREN NEUE KOLLEKTION: HIRSCHER /

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ÖSV-STARS PRÄSENTIEREN NEUE KOLLEKTION: FETTNER /

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ÖSV-STARS PRÄSENTIEREN NEUE KOLLEKTION: REICHEL /

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ÖSV-STARS PRÄSENTIEREN NEUE KOLLEKTION: ZETTEL / R

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ÖSV-STARS PRÄSENTIEREN NEUE KOLLEKTION: FRANZ / SC

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ÖSV-STARS IM "SKI AUSTRIA RAILJET": HIRSCHER /SCHÖ

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AUSTRIA ALPINE SKIING

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AUSTRIA ALPINE SKIING

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LOKTAUFE "SKI AUSTRIA RAILJET": SCHRÖCKSNADEL / KE

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ÖSV-STARS IM "SKI AUSTRIA RAILJET": FENNINGER / F

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ÖSV-STARS IM "SKI AUSTRIA RAILJET": FRANZ / ZETTE

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VERLEIHUNG GOLDENEN TEEKANNE: MAYER / FENNINGER /

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ÖSV-STARS IM "SKI AUSTRIA RAILJET": SCHILD

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VERLEIHUNG GOLDENEN TEEKANNE: SCHRÖCKSNADEL / HIRS

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ÖSV-STARS IM "SKI AUSTRIA RAILJET": FENNINGER

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ÖSV-STARS IM "SKI AUSTRIA RAILJET": SCHLIERENZAUE

| Stand: 10/10/2013, 20:29