Skisprung-Star Romören hat den Krebs besiegt

Romören war in den sozialen Medien offen mit der Krankheit umgegangen. Er sei sich immer sicher gewesen, dass er diese „Scheiße“ besiegen würde, sagte der frühere Skiflug-Weltrekordler und -Teamweltmeister. Im Jänner bekam er vom Arzt die erlösende SMS mit dem Daumen nach oben. „Das bedeutete, dass alles in Ordnung war. Aber ich weiß, dass es in den nächsten zehn Jahren Folgemaßnahmen geben wird.“