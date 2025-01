Achter ÖSV-Triumph in Folge: Skisprung-Star Tschofenig siegt in Zakopane

Österreichs Skispringer schweben weiter im Hoch. Beim Weltcup in Zakopane landete Daniel Tschofenig den achten Erfolg in Serie für die überragenden ÖSV-Adler .

Die Siegesserie der Österreicher ist beeindruckend. Doppelsieg im 1.Springen von Engelberg. Dreifachsieg im 2. Springen von Engelberg. Dreifachsieg in Oberstdorf. Sieg in Garmisch. Dreifachsieg am Bergisel und in Bischofshofen. Triumph mit dem Team im Mannschaftsspringen von Zakopane

Selten einmal hat ein Skisprung-Team so eine Erfolgsserie hingelegt wie die österreichischen Überflieger rund um Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stefan Kraft & Co..