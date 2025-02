Comeback mit 52: Der Flugsaurier ist zurück im Skisprung-Weltcup

Seit 1988 bereichert der Japaner nun schon den Weltcup. Und auch mit knapp 53 Jahren macht Kasai keine Anstalten, am Boden zu bleiben.

Als Noriaki Kasai sein Debüt im Skisprung-Weltcup gab, stand noch die Berliner Mauer. Der österreichische Bundeskanzler hieß Franz Vranitzky und U2 führten mit ihrem Album Rattle and Hum die Charts an.

Am Wochenende taucht der nimmermüde Flugsaurier wieder beim Weltcup auf. Beim Heimspringen in Sapporo darf der Name Noriaki Kasai auf der Startliste nicht fehlen.

Es ist der 580. Auftritt des 52-Jährigen im Weltcup, zuletzt hatte er sich vor einem Jahr beim Skifliegen in Planica blicken lassen und war als 29. prompt in den Punkterängen gelandet.

In diesem Winter war der Sieger von 17 Weltcupspringen im Kontinentalcup im Einsatz. Dort erreichte er zuletzt in Sapporo zwei Mal Rang 19.