Ein Deutscher vereitelte den Heimsieg der ÖSV-Skisprungstars

„Ich komme aus dem Staunen fast nicht heraus.“ Mit diesen Worten kommentierte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher den Auftritt der österreichischen Skispringer beim Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach beim ORF-Pauseninterview nach dem ersten Durchgang.

Gleich sechs ÖSV-Adler waren da in den Top 8 anzutreffen, aus der starken österreichischen Mannschaft ragte Jan Hörl als souveräner Halbzeit-Leader heraus.

Am Ende stellten die Österreicher zwar mit Abstand das stärkste Team und hatten auch zwei Athleten auf dem Podium, der gefeierte Sieger kam aber aus Deutschland.

Philipp Raimund stahl den ÖSV-Stars die Show und sprang im Finaldurchgang noch vom zweiten Platz zum Erfolg. Der Deutsche überflügelte Jan Hörl, der hinter Daniel Tschofenig auf den dritten Rang zurückrutschte.

"Keine Nasenbohrer"

„Die anderen sind auch keine Nasenbohrer. Aber ich bin grundsätzlich zufrieden“, erklärte Jan Hörl nach dem ersten von zwei Wettkämpfen in Hinzenbach.

Auch Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig sieht in Hinblick auf den Weltcup noch Luft nach oben. „Ich brauche schon noch einige Sprünge und muss an einigen Stellschrauben drehen. Ich habe das Beste rausgeholt“, sagte der Kärntner.