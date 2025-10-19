ÖSV-Doppelsieg beim Heimspringen: Hörl triumphiert vor Tschofenig

Im ersten Wettkampf zum Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach hatte der Deutsche Philipp Raimund den österreichischen Skispringern den Sieg noch weggeschnappt. Am Sonntag schlug die stärkste Skisprung-Mannschaft der Welt zurück und feierte in Oberösterreich einen Doppelsieg.

Jan Hörl bestätigte seine aktuelle Hochform und landete mit Sprüngen auf 93 und 89,5 Metern den prestigeträchtigen Heimcoup. Hinter dem Salzburger belegte Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig wie schon am Samstag knapp vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi den zweiten Platz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/BARBARA GINDL / BARBARA GINDL Daniel Tschofenig wurde in Hinzenbach Zweiter