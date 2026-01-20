Wintersport

Medaillenjagd vor Olympia: ÖSV-Jungstar Embacher bei der Skiflug-WM

Stephan Embacher hebt bei der Skiflug-WM in Oberstdorf ab
Stephan Embacher (20) gehört dem ÖSV-Team für die Skiflug-WM in Oberstdorf an. Die Bestmarke des Tirolers liegt bei 211,5 Metern.
Von Christoph Geiler
20.01.26, 10:01

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wer den Ehrgeiz und Erfolgshunger von Stephan Embacher kennt, der kann sich vorstellen, dass ihn eine aktuelle Statistik mächtig stört: Der 20-Jährige ist auf dem Papier der schlechteste Skiflieger im ÖSV-Team.

Sensationsmann Embacher: Warum Bambi bei den Großen mitfliegt

Zumindest kann der junge Tiroler mit seiner Top-Weite noch nicht mit seinen Mannschaftskollegen mithalten, mit denen er ab Freitag bei der Skiflug-WM in Oberstdorf auf Medaillenjagd geht.

Kraft gratulierte Embacher

Kraft gratulierte Embacher

Die Bestmarke von Stephan Embacher liegt bei 211,5 Metern. Und damit trennen ihn doch Welten von Ex-Weltrekordhalter Stefan Kraft (253,5), Manuel Fettner (243), Jan Hörl (242,5) und Daniel Tschofenig (239). 

"Das ist definitiv ausbaufähig", sagt Stephan Embacher.

Titelverteidiger in Oberstdorf ist sein Teamkollege Stefan Kraft, der 2024 am Kulm zur Goldmedaille geflogen war.

Mehr zum Thema

Skispringen Deutschland
kurier.at, cg  | 

Kommentare