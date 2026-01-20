Medaillenjagd vor Olympia: ÖSV-Jungstar Embacher bei der Skiflug-WM

Wer den Ehrgeiz und Erfolgshunger von Stephan Embacher kennt, der kann sich vorstellen, dass ihn eine aktuelle Statistik mächtig stört: Der 20-Jährige ist auf dem Papier der schlechteste Skiflieger im ÖSV-Team .

Zumindest kann der junge Tiroler mit seiner Top-Weite noch nicht mit seinen Mannschaftskollegen mithalten, mit denen er ab Freitag bei der Skiflug-WM in Oberstdorf auf Medaillenjagd geht.

Die Bestmarke von Stephan Embacher liegt bei 211,5 Metern. Und damit trennen ihn doch Welten von Ex-Weltrekordhalter Stefan Kraft (253,5), Manuel Fettner (243), Jan Hörl (242,5) und Daniel Tschofenig (239).

"Das ist definitiv ausbaufähig", sagt Stephan Embacher.

Titelverteidiger in Oberstdorf ist sein Teamkollege Stefan Kraft, der 2024 am Kulm zur Goldmedaille geflogen war.