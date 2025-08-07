2017 wurde die Raw-Air-Tour als Gegenstück zur Vierschanzentournee eingeführt. Doch seit jeher, hat die Serie mit Problemen zu kämpfen.

In der Saison 2025/26 wird die Tour allerdings nicht stattfinden, wie FIS-Renndirektor Sandro Pertile gegenüber skijumping.pl bestätigte: "2026 wird es keine Raw-Air-Tour geben. Wir wollen uns auf eine kleinere Anzahl von Wettbewerben konzentrieren und das Interesse und den Wert dieser Veranstaltungen steigern."