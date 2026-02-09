Skispringen: ÖSV-Adlern droht Debakel auf der Normalschanze

Die österreichischen Skispringer liegen nach dem ersten Durchgang auf der Normalschanze weit hinter den Medaillenrängen. Daniel Tschofenig belegt als bester Österreicher Rang 11. In Führung liegt überraschend der Deutsche Philipp Raimund vor Valentin Foubert (Frankreich) und Kristoffer Sundal (Norwegen). Jan Hörl ist als zweitbester Österreicher auf Rang 13.

Kraft und Embacher weit zurück

Die anderen beiden Österreicher sind abgeschlagen. Stephan Embacher verpatzte die Landung und ist nur 19. Stefan Kraft belegt gar nur Rang 24.