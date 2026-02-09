Skispringen: ÖSV-Adlern droht Debakel auf der Normalschanze
Nach dem ersten Durchgang sind die österreichischen Adler weit hinter den Medaillenrängen. Daniel Tschofenig belegt als bester ÖSV-Adler Rang 11.
Die österreichischen Skispringer liegen nach dem ersten Durchgang auf der Normalschanze weit hinter den Medaillenrängen. Daniel Tschofenig belegt als bester Österreicher Rang 11. In Führung liegt überraschend der Deutsche Philipp Raimund vor Valentin Foubert (Frankreich) und Kristoffer Sundal (Norwegen). Jan Hörl ist als zweitbester Österreicher auf Rang 13.
Kraft und Embacher weit zurück
Die anderen beiden Österreicher sind abgeschlagen. Stephan Embacher verpatzte die Landung und ist nur 19. Stefan Kraft belegt gar nur Rang 24.
Kommentare