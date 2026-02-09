Wintersport

Skispringen: ÖSV-Adlern droht Debakel auf der Normalschanze

Ski Jumping - Men's Normal Hill Individual - Trial Round
Nach dem ersten Durchgang sind die österreichischen Adler weit hinter den Medaillenrängen. Daniel Tschofenig belegt als bester ÖSV-Adler Rang 11.
09.02.26, 19:52

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die österreichischen Skispringer liegen nach dem ersten Durchgang auf der Normalschanze weit hinter den Medaillenrängen. Daniel Tschofenig belegt als bester Österreicher Rang 11. In Führung liegt überraschend der Deutsche Philipp Raimund vor Valentin Foubert (Frankreich) und Kristoffer Sundal (Norwegen). Jan Hörl ist als zweitbester Österreicher auf Rang 13.

Kraft und Embacher weit zurück

Die anderen beiden Österreicher sind abgeschlagen. Stephan Embacher verpatzte die Landung und ist nur 19. Stefan Kraft belegt gar nur Rang 24.

Zwischen Höhenflug und Totalabsturz: Die ÖSV-Skispringer geben Rätsel auf
Zu den neuesten Olympia-Meldungen

Mehr zum Thema

Olympische Winterspiele Skispringen
kurier.at, pres  | 

Kommentare