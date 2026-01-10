ÖSV-Adler siegten im Team: Hörl und Embacher jubelten in Zakopane

Jan Hörl und Stephan Embacher haben am Samstag den ersten Superteambewerb der Skisprung-Saison in Zakopane gewonnen. Das ÖSV-Duo, das bei der Vierschanzen-Tournee die Gesamtränge zwei und drei belegt hatte, feierte in dem olympischen Bewerb einen klaren Start-Ziel-Sieg nach insgesamt sechs Sprüngen 47,6 Punkte vor dem ohne Tourneesieger Domen Prevc angetretenen Slowenien und 64,1 vor Polen. Es war seit Bestehen dieses Bewerbes der zweite volle Erfolg für Österreich.

Hörl sorgte gleich zu Beginn mit einem 141-m-Satz für den perfekten Start und legte in den Versuchen danach erneut 141 und 133 m nach. Embacher war bei seinem ersten Antreten in der verkleinerten Mannschaftskonkurrenz mit 134 und zweimal 130 Metern ebenfalls solide. "Die waren Bombe" Hörl war in diesem Bewerb, bei dem allerdings auch einige Asse fehlten, der klar beste Mann. Den Vergleich mit Prevc, der im Gegensatz zu Daniel Tschofenig und Stefan Kraft in Zakopane weilt, wird man am Sonntag im Einzelbewerb sehen. "Zwei waren Bombe, der dritte war ein bisserl abgesessen", sagte Hörl im ORF zu seiner Performance. "Ich bin doch nicht mehr gewohnt, dass ich fünf Sprünge am Tag mache." Zum großen Vorsprung meinte er: "Es hat keiner von uns ausgelassen. Stephan hat einen Superjob gemacht, ich habe super Sprünge gezeigt."