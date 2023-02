Skispringen: Nach Tschofenig auch Kraft in Lake Placid Dritter

Weltmeister Stefan Kraft hat sich am Sonntag in Lake Placid nur Saisondominator Halvor Egner Granerud und Andreas Wellinger beugen müssen. Der drittplatzierte Salzburger wies auf der Großschanze im US-Bundesstaat New York mehr als zwölf Punkte Rückstand auf den überlegenen Norweger auf, der deutsche Samstag-Sieger Wellinger lag nur 0,8 Zähler vor ihm. Mit dem am Vortag drittplatzierten Daniel Tschofenig (8.), Michael Hayböck (10.) und Clemens Aigner (12.) kamen drei weitere ÖSV-Athleten ins Spitzenfeld.

Kommendes Wochenende wird als letzte Station vor der WM im slowenischen Planica noch im rumänischen Rasnov auf einer Normalschanze gesprungen. In Lake Placid war Kraft im ersten Bewerb nur 16. geworden, in der anschließenden neuen Super-Teamkonkurrenz hatte er mit Tschofenig aber über Platz zwei gejubelt. Und auch im abschließenden Wettkampf zeigte er sich bei neuerlich kniffligen Windverhältnissen wieder von seiner besten Seite.