Dreifachsieg der ÖSV-Springer beim Saisonauftakt in Lillehammer

Andreas Widhölzl ist ein echter Meister im Tiefstapeln. Die Konkurrenten hätten über den Sommer bestimmt aufgeholt, hatte der Cheftrainer der österreichischen Skispringer gemeint und klargestellt, dass der letzte Erfolgswinter schlicht nicht zu toppen sein werde.

Damit ist er aber so etwas von daneben gelegen. Denn die österreichischen Überflieger schwebten beim ersten Bewerb in Lillehammer schon wieder in anderen Sphären und degradierten die Gegner zu Flugbegleitern.

Daniel Tschofenig vor Jan Hörl und Stefan Kraft – dieses Siegerfoto kommt einem inzwischen bekannt vor. Schon bei der Vierschanzentournee und im Gesamtweltcup des vergangenen Winters war dieses Trio in dieser Reihenfolge voran gelegen. In Lillehammer gelang Tschofenig, Hörl und Kraft nun das nächste Triple.