Skiflug-WM: Blech für Hörl bei Prevc-Show

Österreichs Skiflieger sind am Samstag bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf ohne Medaille geblieben. Jan Hörl verpasste Bronze als Vierter, hatte auf den Japaner Ren Nikaido aber schon 23,6 Zähler Rückstand. Gold ging mit nicht weniger als 59,5 Punkten Vorsprung nach vier Durchgängen an den übermächtigen Slowenen Domen Prevc vor dem Norweger Marius Lindvik. Stephan Embacher landete auf Rang fünf, Titelverteidiger Stefan Kraft wurde Siebenter. „Ich habe heuer schon sehr viele vierte Plätze, gerne hab ich ihn nicht. Aber es ist mein bestes Skiflug-WM-Ergebnis und es ist wieder ein Schritt passiert im Skifliegen. Für eine Medaille hat es halt nicht gereicht“, konstatierte Jan Hörl im ORF-TV-Interview. Mit den Rängen vier, fünf und sieben (sowie 16 von Manuel Fettner) sei man „teamtechnisch“ sehr gut gewesen. „Jeder hat noch ein bisserl Potenzial, wir werden angreifen.“

Der junge Embacher hatte gemischte Gefühle: „Es ist ein richtig gutes Ergebnis, aber es nervt mich, dass ich von vier Sprüngen nur einen guten runterbringe“, erklärte der Aufsteiger dieser Saison. Für Titelverteidiger Kraft, der sich langsam das Fluggefühl erarbeiten musste, überwog das Positive. „Es ist ein guter Schritt passiert, es waren zwei beherzte, gute Sprünge. Es ist nahe dran, ich bin mit dem siebenten Platz echt happy. So macht es mehr Spaß, der Weg stimmt.“ Mannschaftlich sei das Ergebnis genial. „Drei unter den sieben ist bei einer WM natürlich bitter, aber so bleiben wir hungrig für morgen.“ Daniel Tschofenig war nach Rang 27 verbittert, da es für ihn an diesem Wochenende „keinen einzigen guten Moment“ gegeben hat. Er sagte schon vor der offiziellen Teamaufstellung ab. „Da will ich morgen gar nicht dabei sein, da feuere ich sie lieber an.“