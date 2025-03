Die österreichischen Adler flogen der Konkurrenz in Planica davon

Österreichs Skisprung-Männer gewannen am Samstag, im vorletzten Bewerb der Saison in Planica, das Team-Skifliegen. Gesamt-Weltcupsieger Daniel Tschofenig, Manuel Fettner, Jan Hörl und Stefan Kraft lagen am Ende im Duell mit Deutschland 29,1 Punkte voran, Gastgeber und Favorit Slowenien mit Skiflug-Weltcupsieger Domen Prevc landete 42,1 Zähler hinter Österreich nur auf Rang drei. Das ÖSV-Team lag bis auf ein Mal nach jedem Nationendurchgang auf Platz eins, nur nach dem ersten Sprung Fettners 0,6 Zähler hinter Deutschland.