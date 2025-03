Warum Stefan Kraft beim Skifliegen nicht ganz glücklich war

"Der zweite Sprung hat gepasst, der war mutig. Aber über den ersten ärgere ich mich noch immer." Stefan Kraft war nicht rundum zufrieden nach Rang sechs beim Skifliegen in Vikersund. Für Jan Hörl reichte es zu Rang acht. Manuel Fettner kam an die zwölfte Stelle, Daniel Tschofenig musste sich mit Platz 14 begnügen. Der Sieg ging nach Halbzeitführung an den Deutschen Andreas Wellinger vor zwei Slowenen: Timi Zajc und Anze Lanisek. Am weitesten sprang Domen Prevc. Doch der Slowene stürzte bei 239 Metern. Trotz des Sturzes und der damit einher gehenden Punkteabzüge reichte es für Rang fünf hinter Ryoyu Kobayashi. In der Raw-Air-Wertung übernahm Wellinger die Führung vor Kobayashi.

Nika Prevc, die Schwester von Domen Prevc gewann bei den Frauen. Die Slowenin segelte an ihrem 20. Geburtstag mit der klaren Höchstweite von 213,5 Metern zu ihrem achten Weltcupsieg in Serie. Beste Österreicherin unter 22 Teilnehmerinnen war als Siebente Jacqueline Seifriedsberger, die auf 190,5 m kam. Bei den Männern ging der Sieg an Andreas Wellinger vor den Slowenen Zajc und Lanisek. Stefan Kraft kam als bester Österreicher auf Rang sechs. Snowboard Großer Erfolg für Arvid Auner. Der 28-Jährige gewann die kleine Kristallkugel im Parallelslalom der Snowboarder. Der Steirer wurde beim Saisonfinale in Winterberg Zweiter, erst im Finale der nicht-olympischen Disziplin musste er sich Landsmann Matthäus Pink geschlagen geben. Bei den Frauen gewann Sabine Payer, die Kärntnerin fuhr ihren zehnten Weltcuperfolg in einem Einzelrennen ein. Biathlon Im Biathlon in Pokljuka belegte Lisa Hauser im Massenstart Rang sieben. Den Sieg sicherte sich zum siebenten Mal in dieser Saison Lou Jeanmonnot. Die Französin rückte Weltcup-Spitzenreiterin Franziska Preuß (GER) bis auf 20 Punkte nahe.

Nordische Kombination In der Nordischen Kombination in Oslo gab es zwei Stockerlplätze für Österreich. Johannes Lamparter wurde hinter Vinzenz Geiger (GER) und Jarl Magnus Riiber (NOR) und unmittelbar vor Franz-Josef Rehrl Dritter. Bei den Frauen kam Lisa Hirner hinter Gyda Westvold Hansen (NOR) an die zweite Stelle. Langlauf Im Langlauf gelang der Norwegerin Therese Johaug die Revanche für ihre sieglose Heim-WM in Trondheim. Die 36-Jährige gewann am Holmenkollen das Weltcup-Klassikrennen über 20 km vor Landsfrau Astrid Oeyre Slind.