Blutige Lippe für Haaser, letzter RTL für Feller, zwei Kugeln für Odermatt

Zunächst erklärte Manuel Feller, der am Ende 26. wurde, dass es sein letzter Riesentorlauf war, er in dieser Disziplin in Zukunft nicht mehr an den Start gehen werde. „Es war nur noch eine Frage der Zeit. Eigentlich hatte ich das für die Olympischen Spiele geplant, aber so nicht. Es ist lange gut gegangen, ich habe viele schöne Erfolge feiern dürfen, aber irgendwann geht alles zu Ende, würde ich sagen“, so Feller. Der Tiroler ist in der Weltrangliste nicht mehr in den Top-30, will nicht "mit Nummer 50 herumgurken. Ich habe aber alles probiert, in den Top 25 heuer zu bleiben. Von dem her ist die Entscheidung eher aufgrund der Situation gefallen.“ Insgesamt holte der 32-Jährige in Weltcup-Riesentorläufen vier zweite und drei dritte Plätze.