Ski-WM live: Österreich jagt im Teambewerb die erste Medaille

Die 48. alpinen Ski-Weltmeisterschaften beginnen am Dienstag (15.15 Uhr/live ORF 1) in Saalbach-Hinterglemm mit dem Parallel-Teambewerb. Das im Weltcup nicht ausgetragene Format mit zwei Riesentorlauf-Kursen wird in die Eröffnungsfeier eingebettet. Für Österreich gehen Stefan Brennsteiner, Stephanie Brunner, Fabio Gstrein, Dominik Raschner, Julia Scheib und Katharina Truppe an den Start. Der Bewerb könne „ein Stimmungsmacher sein für die Weltmeisterschaft“, meinte ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl.