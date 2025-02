Puchner fehlten am Ende 0,86 Sek. auf die Bestzeit. Die Salzburgerin klassierte sich damit als beste Österreicherin auf dem sechsten Platz. Cornelia Hütter hielt sich im ersten Zeitlauf für die WM-Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr) noch zurück und wurde mit 1,78 Sek. unmittelbar vor Stephanie Venier (+1,86) Zwölfte. Riccarda Haaser verlor 2,19 Sek. auf die Bestzeit, die mit Nummer eins gestartete Ariane Rädler kam bei der ersten Besichtigungstour mit 4,36 Sek. Rückstand ins Ziel. Am Mittwoch (Übertragung ab 9.50 Uhr live in ORF1) steht das zweite Training auf dem Programm.