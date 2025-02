In bisher fünf Saisonrennen im Weltcup gab es fünf verschiedene Siegerinnen. Die Italienerin Sofia Goggia hatte in Beaver Creek zugeschlagen, Hütter in St. Moritz, die US-Amerikanerin Lauren Macuga in St. Anton, die Italienerin Federica Brignone in Cortina d'Ampezzo und die Schweizerin Lara Gut-Behrami in Garmisch-Partenkirchen. Olympiasiegerin Gut-Behrami führt die Disziplinwertung an, Marta Bassino aus Italien ist Titelverteidigerin.