Ski-WM: Kriechmayer pausierte, Eichberger schnappte sich das letzte Abfahrts-Ticket

Stefan Eichberger klopfte sich auf die Brust und jubelte dann mit erhobener Faust. 1:41,49. So lautet die Zeit, mit der er sich ein Ticket für die WM-Abfahrt am Sonntag in Saalbach-Hinterglemm sicherte.

Der 24-Jährige setzte sich in der Qualifikation gegen Haaser und Striedinger durch. Neben ihm dürfen Vincent Kriechmayer, Stefan Babinsky und Daniel Hemetsberger an den Start gehen.