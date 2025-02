Ski-Star Vonn kämpft vor WM-Super-G mit grippalem Infekt

US-Star Lindsey Vonn geht am Donnerstag bei der alpinen Ski-WM von Saalbach angeschlagen ins Super-G-Rennen der Frauen (11.30/live ORF 1). Wie die 40-Jährige am Mittwoch via Instagram mitteilte, leide sie an einer „schlimmen Erkältung oder Grippe“. Das werde sie aber nicht von ihrem WM-Comeback abhalten, „nach allem, was ich durchgemacht habe, um hier zu sein“, schrieb Vonn.