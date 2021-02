WM-Bronze für Marco Schwarz im Riesentorlauf

Marco Schwarz hat das ohnehin üppige Medaillenkonto des ÖSV bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo weiter aufgestockt. Der Kärntner gewann am Freitag Bronze im Riesentorlauf. Gold ging an den Franzosen Mathieu Faivre, Silber an den Italiener Luca de Aliprandini. Top-Favorit Pinturault, der zur Halbzeit souverän in Führung gelegen war, schied in der Entscheidung nach wenigen Toren aus.

Schwarz gelang mit einer starken zweiten Fahrt, der zweitschnellsten überhaupt, der Sprung vom Halbzeit-Rang sechs aufs Stockerl.