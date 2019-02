Wenn Ski-König Ingemar Stenmark Hof hält

Es wäre tatsächlich interessant zu wissen, wie die ganze Szenerie auf Ingemar Stenmark gewirkt haben mag. Und was ihm wirklich durch den Kopf gegangen ist, als ihm plötzlich Dutzende Handys vor die Nase gehalten wurden, so dass sein Gesicht in natura kaum mehr auszumachen war. Sondern nur mehr auf den vielen Displays der Smartphones, die auf ihn gerichtet wurden. Gut möglich, dass der 62-jährige Schwede in diesem Moment die guten alten Autogrammjäger herbei gesehnt hat.

Nach dem schwedischen Königspaar hielt jetzt also auch der Ski-König im Pressezentrum von Åre Hof und auf einmal waren in diesem Zeltbau alle völlig aus dem Häuschen. Dass Stenmark noch weitere Legenden des Skisports im Schlepptau hatte, den Norweger Kjetil Andre Aamodt oder Anja Pärson (SWE), ging im Trubel um den erfolgreichsten Rennläufer der Weltcupgeschichte (86 Siege) fast unter.