Marco Schwarz holt die dritte WM-Medaille für Österreich

Marco Schwarz hat am Montag für Österreichs dritte Medaille bei der 45. Alpinen Ski-WM in Aare gesorgt. Der 23-jährige Kärntner wurde in der Kombination hinter dem siegreichen Franzosen Alexis Pinturault sowie Sensationsmann Stefan Hadalin aus Slowenien Dritter. Die ersten beiden ÖSV-Medaillen hatte Vincent Kriechmayr mit Super-G-Silber und Abfahrts-Bronze geholt.

0,46 Sekunden fehlten Schwarz am Ende auf Gold, 0,22 auf Silber. Der favorisierte Wengen-Sieger hatte nach seiner Slalom-Fahrt eigentlich nicht mehr mit einer Medaille gerechnet. Da aber die Piste immer schlechter wurde, gab es doch noch ein Happy End für Schwarz, der in der verkürzten Abfahrt 1,25 Sekunden hinter dem siegreichen Super-G-Weltmeister Dominik Paris aus Südtirol den 21. Platz belegt hatte und dann im Slalom die viertbeste Zeit erreichte.