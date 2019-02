Benjamin Raich: „Ich möchte das nicht mehr haben“

Was wäre ein Ansatz?

Man könnte wieder mehr Kombinationen in den Kalender nehmen. Das muss die FIS aber auch wollen und dann in den anderen Disziplinen das eine oder andere Rennen streichen. Ich behaupte: Wenn es im Winter fünf Kombis geben würde, dann spielt sie so eine wichtige Rolle, dass jeder, der den Gesamtweltcup gewinnen möchte, dort starten muss.

Themenwechsel: Wie sehr hat sich der Weltcup seit Ihrem Rücktritt 2015 verändert?

Im Grunde wenig, wobei mir eines schon auffällt: Ich habe das Gefühl, dass sich viele Sportler sehr viele Gedanken über ihren Auftritt machen. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, aber das war zu meiner Zeit noch nicht so ausgeprägt. Und für den Athleten ist das nicht ohne.

Wie meinen Sie das?

Ein Sportler soll sich in erster Linie auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: das Training, die Vorbereitung und den Wettkampf. Es stört, wenn sich viele immerzu Gedanken machen, was sie als nächstes posten sollen. Und was sie dabei anhaben sollen.

Das sind die Folgen der sozialen Medien.

Das ist ja alles auch noch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden. Eigentlich braucht es das nicht. Du musst einfach schnell Skifahren. Manche sagen, das allein würde heute nicht mehr reichen. Ich glaube das nicht. Als Sportler musst du fokussiert bleiben, und das bleibst du sicher nicht, wenn du ständig das Handy in Griffweite hast. Ich hatte das Telefon nie dabei, auch nicht im Training.