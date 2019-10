Ski-Star Shiffrin baute ein Traum-Haus aus österreichischem Holz

"Ich habe nicht viel Zeit zum Spielen. Aber es macht mich jedes Mal glücklich", erklärt Shiffrin ihren Zugang zur Musik. Ihr Haus entstand in Edwards und damit unweit dem ihrer Eltern in Eagle-Vail. Mit deren Hilfe steuerte Shiffrin auch die Bautätigkeiten während ihrer Abwesenheit per Email. Nach der Fertigstellung gab sich Shiffrin auch diesbezüglich nicht öffentlichkeitsscheu und zeigte ihr geräumiges, neues Domizil, in dem wie in den Rocky Mountains beliebt Holz, Stein und Glas dominieren, via "Today Show" gleich der ganzen Welt. Besonders stolz sei sie im Innenbereich auf einhundert Jahre altes Holz aus Österreich, so Shiffrin.

Kommende Woche kommt Shiffrin nach Europa, erster Termin ist der Medientag ihres Ski-Ausrüsters Atomic am 10. Oktober in Altenmarkt. Beim Weltcup-Auftakt der Damen zwei Wochen später in Sölden zählt Shiffrin zu den Mitfavoritinnen.