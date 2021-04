Ski-Star Petra Vlhova trennt sich von ihrem Erfolgscoach

Ganz überraschend kommt das Ende der Zusammenarbeit freilich nicht. Ein Interview von Livio Magoni hatte zuletzt viel Staub aufgewirbelt und für Unruhe gesorgt. Angesprochen auf den Fahrstil seines Schützlings hatte der Italiener Petra Vlhova abfällig als "Bügeleisen" bezeichnet.

Für diese Aussage hagelte es vor allem in der Slowakei, wo Petra Vlhova zu den beliebtesten Sportlern überhaupt zählt, heftige Kritik. "Sorry für all die Fehler, die ich diesen fünf Jahren gemacht habe. Aber ich garantiere, dass ich alles getan und gegeben habe, was ich hatte", wird Magoni auf Instagram zitiert.