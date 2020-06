Ski-Star Matthias Mayer ist unter der Haube

Matthias Mayer hat sich rar gemacht in den vergangenen Wochen. Im Gegensatz zu seinen Teamkollegen verzichtete der Kärntner auf die ersten Schnee-Trainingskurse in Sölden und im Kaunertal. Mayer genoss es sichtlich, daheim in Kärntnen viel Zeit mit seiner Freundin Claudia zu verbringen, wie er während der Quarantäne auch im KURIER-Interview erklärte.