Ski-Star Marco Odermatt gewinnt vier Kristallkugeln - zerstört eine

Gut, wenn man Winter für Winter vier Kristallkugeln gewinnt, ist die eine mehr oder weniger vielleicht schon fast egal. So mancher Kugel-Gewinner hat sich wohl seinen Kopf darüber zerbrochen, ob die Trophäe den Übersee-Flug von Idaho zurück in die Alpen unbeschadet überlebt. Marco Odermatt hingegen hat eine seiner vier Kugeln ( Gesamtweltcup , Abfahrt , Super-G und Riesenslalom ) beim Jubel selbst ramponiert.

Am Mittwoch, als der Schweizer Ski-Superstar seine Kugel für den Riesentorlauf-Disziplinenweltcup entgegennahm, passierte das Missgeschick. Nach den Fotos mit der Mannschaft war Odermatt wohl ein bisschen zu leichtfertig mit dem Schmuckstück. In Barkeeper-Manier warf er die Kugel in die Höhe, wie auf einem Video des Schweizer Blick zu sehen ist. Der Sockel brach ab, als er an Odermatts Medaille anstieß.

Odermatt reagierte nach dem kurzen Schock mit Humor, sammelte die wertvollen Kristallstücke aus dem Schnee und verteilte sie an seine Betreuer.